Крупная авария произошла под Рязанью. На 28 км автодороги Рязань–Спасск лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и Subaru.

Водитель отечественного автомобиля и его жена погибли на месте. Два пассажира той же машины госпитализированы с многочисленными ранениями.

Пострадал и восьмилетний ребенок. Во время движения он был пристегнут к заднему сиденью.

Как сообщает РИА «7 новостей», виновник аварии — Lada, она выехала на встречную полосу. Следствие сейчас выясняет, что заставило водителя принять такое решение.