Авария под Рязанью: два человека погибли, ребенок в тяжелом состоянии
Крупная авария произошла под Рязанью. На 28 км автодороги Рязань–Спасск лоб в лоб столкнулись Lada Kalina и Subaru.
Водитель отечественного автомобиля и его жена погибли на месте. Два пассажира той же машины госпитализированы с многочисленными ранениями.
Пострадал и восьмилетний ребенок. Во время движения он был пристегнут к заднему сиденью.
Как сообщает РИА «7 новостей», виновник аварии — Lada, она выехала на встречную полосу. Следствие сейчас выясняет, что заставило водителя принять такое решение.