В детском саду Большого Козино Нижегородской области после звонка неизвестного в ходе обыска не было найдено подозрительных предметов, похожих на взрывное устройство. Учреждение работает в штатном режиме.

Из детского сада были эвакуированы 58 детей. Никто из них, разумеется, не пострадал. Глава местной администрации Алексей Владимирович Поторжнов посетил место происшествия и лично подтвердил, что угрозы для детей нет, сообщает ИА «НьюсНН».

Сообщение в ГУ МЧС по Нижегородской области поступило в 9:42 утра от единой дежурно-диспетчерской службы Балахнинского района Нижегородской области. Там сообщалось, что на территории детского сада в поселке Больше Козино обнаружили подозрительную бесхозную сумку.