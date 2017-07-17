В рацион детей в дошкольных учреждениях Якутска по единому меню включены местные продукты — жеребятина, рыба, ягоды. Документ разработан по итогам пилотного проекта в четырех детских садах.

Впервые в истории столицы республики Саха появился 20-дневный график питания для воспитанников от трех до семи лет. Подготовлено два варианта меню с учетом условий Крайнего Севера, отмечает ИА YakutiaMedia.

Набор продуктов сбалансирован и отвечает главным требованиям: калорийности, содержанию белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минеральных веществ.