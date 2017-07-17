По данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области семь граждан подозреваются в создании и участии преступного сообщества по похищению и убийству людей. Среди подозреваемых — трое бывших сотрудников полиции.

По данным следствия, организованное преступное сообщество (ОПС) начало свою работу в начале 2014 года. В состав группировки вошли трое сотрудников полиции. ОПС похищали граждан, которые злоупотребляли алкогольными напитками, незаконно лишали их свободы и вымогали недвижимость. Также соучастники подозреваются в нескольких убийствах.

Летом 2014 года злоумышленники незаконно отобрали квартиру у 56-летнего мужчины с алкогольной зависимостью. Родственники потерпевшего поместили мужчину в наркологическую клинику, а сами обратились в полицию. Подозреваемые нашли мужчину в учреждении и сбросили его с окна, пытаясь сымитировать самоубийство, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Всего в результате противоправных действий квартир лишились семь граждан, трое из которых убиты, еще двое похищены. Все они страдали алкогольной зависимостью. Сейчас двое из сотрудников полиции уволены, один отстранен от должности. Ведется расследование.