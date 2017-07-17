С 1 ноября общественный транспорт в Биробиджане будет работать по новой схеме. Мэр города Евгений Коростелев утвердил маршрутную сеть. Как отмечает ИА EAOMedia, среди нововведений отмена рейса 21А, запуск автобусов 24 и 31.

Ранее против изменений в транспортной схеме выступила Ассоциация пассажирских автоперевозчиков ЕАО и Биробиджана. По мнению перевозчиков, сформированные маршруты получились малодоходными или убыточными, а сама сеть может создать массу дискомфорта горожанам.

Организация предупреждала, что примерно 40 единиц транспорта исчезнет с биробиджанских дорог, люди останутся без работы. В частности, городские автобусы не будут ходить до остановок поселка Птичник.