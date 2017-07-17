Заместитель губернатора по строительству в Кемеровской области Евгений Бухман ушел в отставку. Об этом сообщили в областной администрации.

Отмечается, что Бухман покинул свой пост по собственному желанию. Он занимал должность заместителя губернатора по строительству с августа 2014 года, а до этого являлся заместителем главы Новокузнецка по строительству, еще ранее работал в строительной фирме, сообщает сайт «Комсомольской правды в Кемерово». Исполняющий обязанности заместителя пока не назначен.

Масштабное обновление команды замов Амана Тулеева началось в 2016 году. Сначала свой пост покинул бывший заместитель губернатора Сергей Ващенко, после этого бывший заместитель губернатора Максим Макин ушел с поста из-за расследований в отношении «Теплоэнерго», где работал до администрации. Позже ушел Дмитрий Исламов, который после выборов стал депутатом Государственной думы. Александр Данильченко и Алексей Иванов были отстранены после возбуждения дела о вымогательстве акций, сообщает РЕН ТВ.