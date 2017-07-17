Недобросовестные производители начали фальсифицировать молоко и кефир в Ростовской области. Они добавляют в продукцию растительные масла. Ранее такое было замечено лишь при фальсификации сливочного масла.

О новой тенденции RostovGazeta сообщил представитель одного из крупных производителей молочной продукции в регионе Денис Афанасьев. По его словам, вызывает беспокойство то, что молоко и кефир относятся к наиболее массовым продуктам потребления.

Кроме того, зачастую подделки остаются на прилавках даже после проверок — производители заверяют, что это не фальсификат, а просто некачественная партия товара.

Афанасьев предлагает на следующий год включить кефир в план независимых проверок качества потребительских товаров. Он считает нужным проверять всю молочную продукцию, которая поступает в детские сады Ростова.