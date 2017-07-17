Аналитики компаний Lloyd's of London и Cyence подсчитали глобальные потери от кибератаки 27 июня. По их мнению, полученный результат можно сравнить с ущербом от стихийного бедствия, сообщает Reuters.

«Крупная глобальная кибератака может привести к экономическим потерям, оценочно, на $53 млрд, что соответствует уровню катастрофического стихийного бедствия, такого как, например, ураган Сэнди в 2012 году», — говорится в аналитическом докладе.

В докладе учтены экономические потери от взлома облачных сервисов и операционных систем, использующихся на предприятиях во всем мире.

Всего кибератаке подверглись около двух десятков государств. В России компьютерный вирус атаковал интернет-ресурсы нескольких компаний, в том числе «Роснефти» и «Башнефти».

Вирус начал распространяться из Украины. По данным украинской киберполиции, кибератака осуществлялась с помощью программы M.E.doc. Российская «Лаборатория Касперского» назвала вирус ExPetr по аналогии с вирусом-вымогателем Petya.

Ураган Сэнди в октябре 2012 года обрушился на Гаити, Ямайку, Кубу и восточное побережье США. Жертвами шторма с порывами ветра до 150 км/ч стали около 180 человек, в основном жители Гаити и Штатов.