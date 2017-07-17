Свыше 4 тыс. россиян запретили въезд в Турцию. Их заподозрили в причастности к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

Согласно данным МВД Турции, в черный список входят 53 тыс. 781 иностранец из 146 стран.

Первое место в нем занимают граждане Саудовской Аравии (7 тыс. 523 человека), далее следуют граждане Туниса (4 тыс. 605), на третьей строчке расположились россияне (4 тыс. 128).

В ведомстве подчеркивают, что с 2011 года из Турции были депортированы 4 тыс. 957 иностранцев, которых подозревали в связях с террористическими группировками. Здесь лидерство занимают россияне (804), индонезийцы (435) и таджики (308).