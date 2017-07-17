Уголовное дело в отношении преподавателя Саратовского техникума железнодорожного транспорта завершено Южным следственным управлением на транспорте СК РФ. Мужчина обвиняется в мелком взяточничестве.

По данным следствия, преподаватель получил денежные средства в размере 24 тыс. рублей с помощью посредника. Деньги были собраны с 13 студентов техникума, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

За полученные денежные средства обвиняемый обещал не проверять фактические знания учащихся, а также поставить им положительные оценки по двум предметам: «Техническая эксплуатация безопасности движения на железнодорожном транспорте» и «Перевозка грузов на особых условиях».