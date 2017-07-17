Управление Россельхознадзора по Приморскому краю выявило нарушения в одном из центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Там обнаружено почти 10 кг пшенки, не пригодной для употребления в пищу.

Как передает ИА PrimaMedia, лабораторное исследование подтвердило наличие в крупе личинок малого мучного хрущака, из которых позже вырастают жуки-вредители размером до 5,5 мм. Если бы дети ели кашу из такого продукта, они могли бы отравиться. Мешки с зараженным пшеном уничтожены.

В детском учреждении пояснили, что такой товар они приобрели на оптово-розничной торговой базе. Россельхознадзор привлек виновных к административной ответственности.