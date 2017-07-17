Капитальный ремонт Нагатинского моста, длившийся два года, завершен. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра результатов ремонтных работ.

По словам Собянина, Нагатинский мост, по которому осуществляется автомобильное и пешеходное движение, а также движение метро, является одним из самых сложных и загруженных в столице. Мэр отметил, что такие такие серьезные коммуникации, как водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение, тоже сосредоточены у тела моста. Собянин отметил, что во время ремонта были заменены многие конструкции, и теперь мост выглядит как новый.

«Теперь мост сможет прослужить без серьезного ремонта следующие 40–50 лет», — цитирует Собянина сетевое издание m24.ru.

Решение о необходимости провести капремонт моста было принято в связи с критическим износом отдельных элементов. Работы начались в июне 2015 года, в ходе них полностью заменили мостовое покрытие, отремонтировали несущие конструкции, тротуары и лестницы, а также модернизировали инженерную инфраструктуру.

Движение по мосту на время ремонта не перекрывалось, в каждую сторону число полос временно сокращалось с трех до двух.

Собянин отметил также, что в последние годы город в 15 раз увеличил объем ремонта пешеходных переходов, мостов и тоннелей. Благодаря предпринимаемым усилиям, по словам мэра, безаварийное функционирование дорожной инфраструктуры будет обеспечено на несколько десятилетий.