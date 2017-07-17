Завершен капремонт Нагатинского моста в Москве
Капитальный ремонт Нагатинского моста, длившийся два года, завершен. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра результатов ремонтных работ.
По словам Собянина, Нагатинский мост, по которому осуществляется автомобильное и пешеходное движение, а также движение метро, является одним из самых сложных и загруженных в столице. Мэр отметил, что такие такие серьезные коммуникации, как водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение, тоже сосредоточены у тела моста. Собянин отметил, что во время ремонта были заменены многие конструкции, и теперь мост выглядит как новый.
«Теперь мост сможет прослужить без серьезного ремонта следующие 40–50 лет», — цитирует Собянина сетевое издание m24.ru.
Решение о необходимости провести капремонт моста было принято в связи с критическим износом отдельных элементов. Работы начались в июне 2015 года, в ходе них полностью заменили мостовое покрытие, отремонтировали несущие конструкции, тротуары и лестницы, а также модернизировали инженерную инфраструктуру.
Движение по мосту на время ремонта не перекрывалось, в каждую сторону число полос временно сокращалось с трех до двух.
Собянин отметил также, что в последние годы город в 15 раз увеличил объем ремонта пешеходных переходов, мостов и тоннелей. Благодаря предпринимаемым усилиям, по словам мэра, безаварийное функционирование дорожной инфраструктуры будет обеспечено на несколько десятилетий.