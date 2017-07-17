Пластинку Double Fantasy Джона Леннона, подписанную артистом для своего убийцы Марка Чепмена за пять часов до гибели, продадут в США за $1,5 млн. Организацией торгов занимается агентство по продаже личных вещей знаменитостей Moments in Time.

Пластинка с отпечатками пальцев Чепмена стала одной из главных улик в ходе судебного процесса над убийцей гитариста The Beatles. Тот выронил ее в суматохе во время покушения на Леннона 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Она была возвращена после окончания процесса человеку, который нашел ее в клумбе. Спустя 19 лет мужчина решил продать ее также через аукцион Moments in Time. После этого ее перепродавали несколько раз. Последний — в 2010 году, когда лот ушел за $850 тыс. В этот раз цена фиксированная — $1,5 млн.

Совместный альбом Леннона и Йоко Оно вышел за три недели до трагической гибели музыканта, сообщает телеканал «360».