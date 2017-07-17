Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы на Уимблдоне поднялся на две позиции в рейтинге ATP и занял третью строчку.

Первой ракеткой мира по-прежнему является британец Энди Маррей, вторую строчку занимает испанец Рафаэль Надаль. Далее следует Федерер, а за ним — серб Новак Джокович. На пятой строчке расположился Станислав Вавринка.

Лучший из россиян Андрей Хачанов занимает 33-е место. Также в первой сотне представлены Даниил Медведев (49), Андрей Рублев (74), Михаил Южный (76), Андрей Кузнецов (88) и Евгений Донской 92), передает RT.

В минувшие выходные Роджер Федерер в финале Уимблдона победил хорвата Марина Чилича (6:3. 6:1, 6:4). На счету швейцарца 19 побед на турнирах «Большого шлема».

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