17 июля в 4:38 утра поезд Адлер–Челябинск задержался на территории Саратовской области по техническим причинам почти на два часа. Состав был отправлен в 6:20 далее по маршруту.

Задержка пассажирского поезда произошла на станции Трофимовский-1. Состав простоял 1 час 49 минут. Точные причины задержки не названы. Все необходимые меры для оптимизации времени простоя поезда были приняты сотрудниками Приволжской железной дороги, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Для Саратовской области это уже не первый случай. Так, 1 июля вовремя покинуть город не смог поезд №17 Саратов–Москва. Тогда причиной задержки стала поломка локомотива.