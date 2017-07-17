Курганский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Узбекистана Сохибжона Мамасолиева. Он признан виновным в тройном убийстве.

16 ноября 2016 года в доме в деревне Лукино были найдены убитыми супруги Евсеевы и их 19-летняя дочь Елизавета. Выяснилось, что ремонтные работы в доме выполнял Мамасолиев. Днем ранее он пробрался в дом, когда хозяев не было, и похитил оттуда охотничье ружье. Дождавшись возвращения хозяев, он убил их.

Покидая место преступления, убийца похитил телефоны, ружье и патроны. Через двое суток его задержали в Кургане. Следствие считает, что мотивом убийства стал конфликт рабочего с хозяином дома.

Мамасолиев осужден по нескольким статьям УК: «Нарушение неприкосновенности жилища», «Убийство двух и более лиц», «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» и «Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Отбывать наказание Мамасолиев будет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить матери убитого 3 млн рублей и оплатить расходы на погребение — 200 тыс. рублей, сообщает «Ура.Ру».