«Локомотив-Кубань» располагает средствами для построения боеспособной команды, которая будет бороться за чемпионские титулы. С таким заявлением выступил президент баскетбольного клуба Андрей Ведищев.

«У «Локомотива» нет сумасшедших амбиций вроде двукратного увеличения бюджета ради покорения мира, но тех средств, которыми мы располагаем, достаточно, чтобы построить боеспособную команду и бороться за чемпионские титулы», — приводит слова Ведищева «Газета.ру».

Функционер отметил, что клуб плодотворно сотрудничает со спонсорами и получает от них стабильную поддержку. Более того, в нынешнем сезоне бюджет команды увеличится из-за колебаний валютного курса.

Ведищев напомнил о планах по возведению баскетбольной академии «Локомотива». В настоящий момент идет процесс утверждения генплана территории, где она будет располагаться. Президент рассчитывает, что к проектированию и первому этапу строительных работ удастся приступить до конца лета.

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