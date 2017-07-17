Вашингтон не намерен возвращать Москве дипломатическую собственность в Соединенных Штатах без получения «чего-то взамен». Об этом рассказал высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Таким образом источник ответил на вопрос «РИА Новости» о том, какую позицию занимает новая администрация США по данной проблеме.

Напомним, в конце 2016 года администрация предыдущего президента США Барака Обамы приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы вмешательства России в американскую предвыборную кампанию и «давления на американских дипломатов», работающих в России. США также закрыли доступ к двум объектам дипсобственности РФ в стране: резиденциям посольства России в Вашингтоне и российского постпредства в Нью-Йорке.

Ранее в Белом доме заявили, что дипломатическую собственность России в США вернут только после того, как Москва «проявит честность намерений по Сирии», напоминает телеканал «Звезда».

Российское внешнеполитическое ведомство может сократить численный состав посольства США в Москве в качестве ответных мер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что РФ вынуждена предпринять ответные меры из-за отказа США возвращать российскую дипломатическую собственность.

Встреча замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шэннона, намеченная на понедельник, может не состояться, если Соединенные Штаты не снимут арест с российской дипсобственности. Об этом в МИД РФ сообщили «Известиям» в минувшую пятницу.