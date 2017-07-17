Больше 30 авиарейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В понедельник, 17 июля, в аэропорту Шереметьево задержано 12 рейсов, в Домодедово 18 рейсов задержано и 4 отменено. Аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме. Причины массовых задержек рейсов в настоящий момент неизвестны, сообщает телеканал «360». Ранее Гидрометцентр РФ объявил на понедельник в Москве желтый уровень опасности из-за гроз и возможных дождей.