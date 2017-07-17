Уровень воды в селе Аргахтах Среднеколымского района Якутии достиг 897 см при критической отметке в 777 см. За сутки вода поднялась на 1 см. На месте продолжают работу спасатели. 22 человека были эвакуированы из подтопленного поселка. В основном это инвалиды, старики и дети.

Как информирует ИА YakutiaMedia, в селе Сватай частично подтоплено 57 дворовых территорий, три социальных объекта. Кроме того, в зоне подтопления оказались улицы и два пешеходных моста. Уровень воды составляет 760 см (минус 3 см за сутки) при критическом 750 см.

Как сообщалось ранее, в начале июля сотрудники МЧС помогали жителям двух населенных пунктов поднимать вещи на возвышенные участки, доставляли еду и воду, расчистили вертолетную площадку. Паводковая ситуация находится на постоянном контроле всех ответственных ведомств, мониторинг гидрологической обстановки не прекращается. Продолжают работу оперативные штабы. Власти полностью подготовились к нынешней ситуации, так как масштабы ЧП удалось спрогнозировать заранее.