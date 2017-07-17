Житель Татарстана вступил в ряды запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра», действующей в Сирии, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Против 30-летнего уроженца одной из республик Центральной Азии Ш. Туйчиева было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»).

По версии следствия, в январе 2016 года мужчина незаконно пересек сирийскую границу и присоединился к группировке «Джамаа Таухид ва Джихад», являющейся звеном «Джабхат ан-Нусры».

В сообщении УФСБ отмечается, что в организации житель Татарстана «выполняет функции боевика».