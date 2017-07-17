Глава британского МИД Борис Джонсон подтвердил планы Евросоюза о ведении санкций по отношению к 16 сирийским военным и ученым, подозреваемым в причастности к химатакам в Сирии. Среди них, скорее всего, будут представители военного и технического персонала, отмечает Джонсон.

В понедельник на встрече с журналистами главы МИД стран Евросоюза обсудили намерение внедрения ограничительных мер тем, кто был вовлечен в серию химатак в Сирии. Об этом пишет «РИА Новости».

«Совет сегодня согласится ввести санкции в отношении 16 конкретных лиц, их поездки будут ограничены, активы — заморожены», –– сообщил Джонсон.

4 апреля текущего года сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун. Виновниками атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые, в свою очередь, опровергли обвинение.