Историк и географ из Франции Мишель приехал в Иркутскую область для съемок документального фильма про Озерный исправительно-трудовой лагерь, располагавшийся между Тайшетом и Братском. По его словам, на месте удалось обнаружить карцер, бараки и колючую проволоку.

Название работы — «Братство светлячков», картина будет готова к ноябрю, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеканал БСТ. Ранее историк написал книгу про партизан, которые воевали во Франции против фашистов.

Озерный лагерь для политических заключенных появился в 1948 году. На его территории могли проживать более 5 тыс. человек. Узники, в частности, участвовали в строительстве участка БАМа Братск–Тайшет и далее до Усть-Кута.