Лидер запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади жив и находится к югу от сирийского города Ракка. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель курдских контртеррористических сил Лахур Талабани.

«У нас есть информация о том, что он жив. Мы уверены в этом на 99 процентов», — приводит слова Талабани агентство Reuters.

Ранее аналогичное заявление сделал руководитель управления информации и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри. По его информации, лидер ИГ скрывается в пригороде Ракки — районе, находящемся под контролем боевиков.

О вероятной гибели аль-Багдади заявляло Минобороны РФ. По данным ведомства, лидер террористической группировки мог погибнуть в результате удара ВКС России 28 мая.