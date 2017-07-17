Житель Ростовской области едва не погиб, занимаясь виндсерфингом в акватории Павло-Очаковской косы. Инцидент произошел 16 июля.

Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на областной департамент по чрезвычайным ситуациям, в какой-то момент спортсмен выбился из сил и не смог самостоятельно выбраться на берег. С 27-летним экстремалом была проведена разъяснительная беседа.

Виндсерфинг — это вид парусного спорта. В его основе лежит мастерство управления на воде легкой доской с установленным на ней парусом.