Внешние признаки насильственной смерти не обнаружены на телах двух рабочих, трупы которых нашли ранее в Санкт-Петербурге. Личности погибших установлены, ими оказались 30-летний уроженец Ставропольского края и 26-летний мужчина из Перми, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел на строительной площадке жилого комплекса «Я романтик» на улице Вадима Шефнера. Тела находились в одной бытовке. Также было установлено, что рабочие были сотрудниками одной компании.

Рядом с трупами следователи нашли шприц, ложку и вещество белого цвета во флаконах из-под лекарств. Вещество было отправлено на экспертизу.

В мае тела трех молодых людей 1998 года рождения были найдены под мостом на юге Москвы. Там же оказались пакет с неизвестным порошком и спрессованное вещество растительного происхождения.