Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали более 110 человек в провинции Текирдаг по подозрению в причастности к организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Об этом сообщают местные СМИ.

По данным издания, среди задержанных есть сотрудники полиции, бизнесмены и домохозяйки. Все они являются членами FETO, которые, по мнению турецких властей, обмениваются зашифрованными сообщениями через программу ByLock.

Полиция продолжает операцию по задержанию остальных подозреваемых.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2017 года группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции. Основные действия велись в Анкаре и Стамбуле. В результате мятежа погибли более 240 турецких граждан. Правительство Турции обвинило в этом Гюлена и потребовало его экстрадиции у США, где сейчас проживает проповедник. При этом сам Гюлен опроверг свою причастность к попытке переворота.