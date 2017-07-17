В программу реновации жилищного фонда в Москве могут войти еще около 1,5 тыс. домов. Об этом рассказал сотрудник мэрии, пишут «Ведомости».

Активные жильцы домов, не попавших в первоначальные списки предварительного голосования по включению в программу реновации, провели собрания собственников и передали протоколы ОСС в районные управы. В настоящий момент идет сверка протоколов и подтверждение их подлинности.

По предварительным данным, в списке от 1,5 тыс. до 1,6 тыс. домов. Точное количество домов будет известно позже.

Таким образом, если в программу войдет 5,5 тыс. домов, столичным властям придется снести около 17,5 млн кв. м, на которых проживает 1,12 млн человек, что составляет почти десятую часть населения Москвы.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал 1 июля закон о реновации жилья в Москве, предусматривающий снос ветхого жилья и переселение жителей в новые дома.

Поправки, внесенные в закон, гарантируют соблюдение прав москвичей. За участие в программе реновации, в соответствии с данными столичной мэрии, высказались жители более 4 тыс. домов, пишет сайт НТВ.Ru.

Напомним, в минувшую пятницу комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий налоговые льготы для фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве.