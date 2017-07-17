На Охотских пляжах Сахалина наблюдается необычное для этих мест явление — прибрежная вода напоминает кисель из-за плавающих полчищ медуз-крестовиков. Каждая волна выносит на песок новые партии опасных для людей существ, которые быстро тают под солнечными лучами.

На длинных щупальцах медуз расположены стрекательные клетки, вызывающие болезненные ожоги на коже. Спасает отдыхающих то, что вода для купания слишком холодная, поэтому пострадавших немного.

Как рассказали ИА SakhalinMedia в Сахалинском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО), их к юго-восточному побережью Охотского моря вынесло теплое течение. После того как оно сменилось на прохладные воды, медузы стали держаться ближе к берегу, где вода немного прогрелась.