За первые полгода сотрудники ФСБ провели в два раза больше изъятий наркотиков по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Всего было изъято более 760 кг запрещенных веществ, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы.

Также в понедельник ФСБ сообщила о ликвидации подпольной лаборатории в Московской области, где были обнаружены 78 кг наркотиков. В результате операции были задержаны трое подозреваемых, в их отношении возбуждено уголовное дело.

В июне ФСБ сообщала о ликвидации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в столице. Кроме оборудования, сотрудники спецслужбы изъяли 5,3 кг готовых запрещенных веществ и 230 л содержащей наркотики жидкости. Организаторы производства были задержаны.

В апреле прошлого года президентским указом была упразднена Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), часть ее сотрудников перешла на работу в МВД.