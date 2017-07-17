Прокуратура Омской области добилась решения о закрытии семи сайтов, на которых предлагалось приобрести поддельные медицинские книжки. Их мог купить за определенную плату любой желающий, не обращаясь при этом в медицинскую организацию и территориальный орган Роспотребнадзора.

По решению суда эта информация должна быть удалена с сайтов, поскольку ее распространение «противоречит целям и задачам федерального законодательства, а также подрывает авторитет государства и системы здравоохранения», цитирует РИА «Омск-информ» сообщение областной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отмечают, что приобретение такой подделки грозит виновным наказанием начиная от штрафа и заканчивая лишением свободы.