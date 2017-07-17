Популярная китайская социальная сеть Sina Weibo запретила пользователям упоминать в постах китайское имя Винни-Пуха и публиковать его изображения, пишет Guardian.

При попытке разместить сообщение, содержащие имя героя книг английского писателя Алана Милна, пользователи видели надпись «нелегальный контент». Кроме того, из сервиса обмена сообщениями WeChat были удалены стикеры с изображением медвежонка.

Соцсеть Sina Weibo не комментирует информацию о блокировке контента. СМИ предполагают, что запрет на размещение Винни-Пуха связан с тем, что пользователи сравнивают мультгероя с председателем КНР Си Цзиньпином.

Впервые на сходство Винни-Пуха с лидером Китая граждане обратили внимание в 2013 году. Пользователи соцсети сравнили изображение медвежонка и его друга Тигры с совместной фотографией Си Цзиньпина и президента США Барака Обамы.