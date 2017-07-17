В Башкирии уволен сотрудник управления экономической безопасности противодействия коррупции МВД. Причиной стало несоответствие задекларированных доходов и имущества 35-летнего майора, стоимость которого оценивается в 21,6 млн рублей. О кадровом решении сообщается на сайте башкирской полиции.

Так, замначальника отдела управления задекларировал доход в размере 1,5 млн рублей, который его семья получила за минувший год. При этом, как выяснилось, в 2013–2015 годах вместе с супругой он купил три квартиры, дом, три земельных участка, а также автомобили Toyota Highlander и Lexus ES 250, сообщает РИА «Новости».

Полицейский уволен с формулировкой «об утрате доверия».

В мае этого года сотрудниками ФСБ был задержан глава отдела полиции «Заларинский» Иркутской области, майора подозревают в получении денег за покровительство от местного бизнесмена.