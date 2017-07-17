Международный фестиваль уличных театров «Сны улиц» состоится в Тюмени в День города, 29 июля. В отличие от прошлых лет, в этом году организаторы решили дополнить программу интерактивами.

В сквере «Комсомольский» будут работать две площадки: главная и экспериментальная сцены. Хедлайнерами главной сцены станут театр Les Goulus (Франция), уличный театр «Небесная карусель», бокинг-команда Jump Energy (Санкт-Петербург), театр огня «Семаргл» и Театр «Мимикрия» (Тюмень).

На экспериментальной площадке свои работы представят местные коллективы, такие как Тюменский абсолютно барабанный оркестр, театр огня «Тейваз», музыкальный проект «Джаст Сьюзи», цирк-студия «Икар» и театральная студия «Товарищ», передает ресурс megatyumen.ru.

Международный фестиваль «Сны улиц» уже стал традиционным. На нем представлено всё разнообразие жанров уличных представлений. Это ходули, уличная клоунада, театр огня, музыкальная импровизация, современная хореография.

Участники отмечают, что за 12 лет существования фестиваля у него сложилась своя атмосфера. В общей сложности за эти годы свое мастерство продемонстрировали не менее 80 театральных коллективов из 35 городов со всего мира. А первые «Сны улиц» проходили на Цветном бульваре в Москве в 2005 году.