АФК «Система» сообщила о наступлении 17 июля 2017 года технического дефолта по кредитным обязательствам корпорации на сумму около 3,9 млрд рублей.

Причиной наступления дефолта является арест активов по иску НК «Роснефть» и АНК «Башнефть».

Компания подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер.

АФК «Система» планирует и дальше продолжать обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства вовремя и в полном объеме.

Напомним, суд по ходатайству «Роснефти» и «Башнефти» наложил арест на принадлежащие АФК «Система» 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК).