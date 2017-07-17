Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) является величайшей угрозой для человечества. Об этом он сообщил в ходе выступления на встрече Национальной ассоциации губернаторов.

Маск имеет доступ к самому передовому искусственному интеллекту, который, по его словам, является фундаментальным риском для существования человеческой цивилизации. Об этом пишет ФАН.

Наибольшую опасность, по мнению Маска, представляет ИИ в сети, который может искажать данные, создавать фальшивые новости, пресс-релизы, а также манипулировать информацией.

«Это редкий случай, когда нам нужно быть активным в регулировании, а не реагировать. Потому что к тому времени, когда мы будем реагировать на регулирование ИИ, уже будет слишком поздно», — заявил Маск.