ОАЭ отвергли обвинения во взломе информагентств Катара
Посол ОАЭ в США Юсеф аль Отайба заявил о непричастности страны к кибервзлому информационных агентств Катара. Так дипломат отреагировал на публикацию американской газеты Washington Post.
«Публикация WP ложна. ОАЭ никоим образом не замешаны в якобы имевшей место хакерской атаке, описанной в статье», — написал дипломат на странице посольства в Twitter.
Юсеф аль Отайба добавил, что Катар является страной, оказывающей поддержку экстремистским организациям.
Взлом информационного агентства Катара (QNA) привел к дипломатическому скандалу в Персидском заливе. Ряд арабских государств обвинили Доху в поддержке террористических и экстремистских организаций.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн выдвинули 13 условий снятия дипломатической блокады. Ответ Дохи на требования разочаровал «арабскую четверку». В этой связи государства приняли решение о продолжении политического и экономического давления на Катар.