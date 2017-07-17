Посол ОАЭ в США Юсеф аль Отайба заявил о непричастности страны к кибервзлому информационных агентств Катара. Так дипломат отреагировал на публикацию американской газеты Washington Post.

«Публикация WP ложна. ОАЭ никоим образом не замешаны в якобы имевшей место хакерской атаке, описанной в статье», — написал дипломат на странице посольства в Twitter.

Amb. Yousef Al Otaiba: "The @washingtonpost story is false. UAE had no role whatsoever in the alleged hacking described in the article". — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) July 17, 2017

Юсеф аль Отайба добавил, что Катар является страной, оказывающей поддержку экстремистским организациям.

Взлом информационного агентства Катара (QNA) привел к дипломатическому скандалу в Персидском заливе. Ряд арабских государств обвинили Доху в поддержке террористических и экстремистских организаций.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн выдвинули 13 условий снятия дипломатической блокады. Ответ Дохи на требования разочаровал «арабскую четверку». В этой связи государства приняли решение о продолжении политического и экономического давления на Катар.