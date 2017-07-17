Установка самых больших элементов Керченского моста, арочных пролетов, пройдет с минимальным ограничением судоходства. Строительство арок запланировано на вторую половину августа.

Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

«Морская операция по перевозке и установке арок Крымского моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе. Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток», –– приводят в инфоцентре слова министра транспорта РФ Максима Соколова. По его словам, сразу после завершения технологических операций канал будет открыт для прохода морских судов.

Отмечается, что приостановка движения судов будет только в дни строительства арок. Они будут установлены в отведенные для этого календарные «окна», когда суда смогут проходить через Керчь-Еникальский канал с разрешением капитана порта.