Полиция установила причину автомобильной аварии в Ставропольском крае, в результате которой погибли два человека и еще 27 пострадали. В ГИБДД считают, что водитель ВАЗ-2110 мог уснуть за рулем, передает https://ria.ru/.

«По предварительной версии, водитель ВАЗ-2110 допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом Neoplan, двигавшимся по маршруту Кизляр–Пятигорск (частный рейс), с последующим опрокидыванием в кювет», — сказали агентству в инспекции.

Жертвами аварии стали водитель легкового автомобиля и один из 27 пассажиров автобуса.

22 из 27 пострадавших были доставлены в больницу. Ранее сообщалось о 15 пассажирах, получивших травмы.

2 июля в Татарстане в результате столкновения «КамАЗа» с автобусом погибли 14 человек.