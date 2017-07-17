Япония собирается оснастить истребители F-2 собственными сверхзвуковыми ракетами «воздух–корабль». Правительство страны намерено заложить средства на их закупку в бюджет 2018 финансового года.

В настоящий момент японские истребители оснащены ракетами, способными развивать близкую к сверхзвуковой скорость.

Новая модификация ракет, как сообщают местные СМИ, будет лететь в три раза быстрее своих предшественников.

Отмечается, что низкая траектория и скорость полета ракеты затруднят ее перехват.

Причиной модернизации вооружений стала активизация Китая в Южно-Китайском море, уточняет «Федеральное агентство новостей».