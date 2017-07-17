Расписание рейсов «Уральских авиалиний» нарушено из-за столкновения самолета авиакомпании со стаей птиц. Инцидент произошел при посадке борта в аэропорту Симферополя вечером в минувшее воскресенье, сообщает «Интерфакс».

При столкновении с птицами самолет получил повреждение носового обтекателя. Лайнеру потребовался ремонт.

В результате аварии на 12 часов был задержан вылет борта из Симферополя в Екатеринбург. В авиакомпании отметили, что эта задержка сорвала расписание «по всей цепочке маршрута».

27 мая из-за столкновения с птицей Bombardier CRJ-200LR, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в Домодедово.