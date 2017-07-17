На трассе в Вологодской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия погибли четыре человека.

Как говорится в сообщении пресс-службы УВМД по Вологодской области, авария произошла в субботу вечером в Чагодощенском районе на 6 км подъезда к поселку Чагода. По некоторым данным, водитель иномарки Kia Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали 36-летний водитель иномарки, его 31-летний пассажир, а также 24-летний водитель «Лады» и его 46-летний пассажир.

Выясняются обстоятельства случившегося.