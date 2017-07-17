Авиакомпания «Россия» опровергла ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что ее самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу аэропорта Внуково.

Представители компании заявили, что посадка лайнера прошла в штатном режиме.

«Во время приземления самолета Boeing-777, следовавшего рейсом FV6486 «Петропавловск-Камчатский — Москва», в условиях сдвига ветра командир воздушного судна принял решение уйти на второй круг», –– сообщает «Россия».

При этом в самолете сработала система безопасности, когда лайнер набирал высоту. Затем воздушное судно приземлилось в Москве в 15:21 без каких-либо неполадок.