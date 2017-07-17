В Узбекистане погибли три человека, отравившись парами фекальных газов. Они пытались достать мобильный телефон из выгребной ямы, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в Янгикурганском районе Наманганской области Узбекистана. Женщина уронила телефон в туалет и попросила о помощи двух мужчин.

При спуске местные жители потеряли сознание. Женщина вызвала на место происшествия врача. Он попытался оказать пострадавшим помощь, но также потерял сознание.

Мужчины умерли на месте происшествия, врач скончался по дороге в больницу. По факту их гибели проводится доследственная проверка.