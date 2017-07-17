В Дарвазском районе Горно-Бадахшанской области Таджикистана в результате схода селевого потока и перекрытия русла реки Пяндж утонули три человека.

Спасательная лодка, в которой находилось семь человек, не смогла пройти через реку в местечке Ширговад и опрокинулась. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям страны.

По некоторым данным, одной из причин трагедии могли стать неисправность лодки и недостаточный профессионализм лодочника во время прохождения через реку.

Среди погибших оказались сотрудник минобороны, сотрудник органов внутренних дел района и десятилетний житель кишлака Даштак Дарвазского района.

В настоящее время на месте ведутся поисковые мероприятия, начато расследование происшествия.