В горах Таджикистана продолжаются учения с участием российских военных. В понедельник дивизион расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» нанес удар по условной бандгруппе, сообщает https://ria.ru/.

«Накануне начала «боевых действий» дивизион был поднят по тревоге, восемь пусковых и транспортно-заряжающих машин совершили марш на расстояние 280 километров в район выполнения задач, расчеты оборудовали и замаскировали», — рассказал агентству официальные представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

По его словам, в результате удара были полностью уничтожены цели на удалении 15 км.

Внезапная проверка боеготовности российских и таджикистанских военных началась 14 июля, маневры проводятся на горных полигонах Ляур и Харбмайдон у границы Афганистана.

Калибр «Урагана» - 220 мм (РСЗО «Град» - 122 мм, «Смерч» - 300 мм). Российская 201-я военная база была усилена дивизионом «Ураганов» в мае этого года.