Пять человек, в том числе дети, погибли при пожаре в поселке Колтубановкий Бузулукского района Оренбургской области, передает региональное управление СК РФ.

Сообщение о пожаре поступило утром в понедельник, 17 июля. Его площадь составила десять квадратных метров. В тушении пожара были задействованы семь человек и три единицы техники.

При разборе завалов были обнаружены тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент проводится осмотр места происшествия. Процессуальное решение будет принято после проведения пожаро-технической и судебно-медицинских экспертиз.