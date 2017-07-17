Экс-президент Мексики объявлен персоной нон-грата
Глава МИД Венесуэлы Самуэль Монкада сообщил в своем Twitter, что экс-президент Мексики Висент Фокс «злоупотребил гостеприимством народа, оскорбляя его». Тем самым, Монкада объявил Фокса персоной нон-грата.
По словам главы венесуэльского МИД, Фокс приехал в Венесуэлу, чтобы надвигать насилие и вмешательство иностранных держав. Он отметил, что Фокс уже не находится в Венесуэле и никогда не сможет туда вернуться.
«Как министр иностранных дел Боливарианской республики Венесуэлы объявляю господина Висенте Фокса персоной нон грата, он злоупотребил гостеприимством нашего народа, оскорбляя его», –– написал Монкада в своем микроблоге.
Ранее экс-президент Мексики стал одним из инициаторов проведения «народного референдума» против политики Николаса Мадуро.