Почти 300 человек были вынуждены остаться в аэропорту «Емельяново» и ждать посадки на самолет в течение 11 часов.

В связи с технической неисправностью авиаборта 276 человек не могли вылететь в Турцию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта «Емельяново» Леокадию Матвееву. По ее словам, в период ожидания пассажирам создали все необходимые условия для ожидания вылета, предоставили напитки и еду, размещение в комнате матери и ребенка.

Рейс авиакомпании Pegas Fly, который направлялся в Анталью, был запланирован на 00:30.

Сейчас пассажиры уже находятся в самолете.