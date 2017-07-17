В Свердловской области состоялся ночной крестный ход в память об убийстве императора Николая II и его семьи. Десятки тысяч человек приняли участие в 21-километровом шествии от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до урочища Ганина яма, где находится монастырь святых Царственных страстотерпцев, сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству епископ Среднеуральский Евгений, в ночь на понедельник «погода была прекрасная, впервые за несколько прошедших лет не было дождя». Кроме того, в этом году впервые в начале шествия его участники спели гимн Российский империи «Боже, Царя храни».

Отмечается, что крестным ходом прошли несколько иностранных делегаций – из Казахстана, Узбекистана и Новой Зеландии. Среди участников были княгиня Ольга Куликовская-Романова и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Николай II и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. На месте Ипатьевского дома, где проводилась казнь, в 2003 году был построен Храм-на-Крови, а на месте захоронения – Ганиной Яме – в 2000-м открылся монастырь.